Super Smash Bros. Ultimate è l'ultima eredità di Satoru Iwata, parola di Sakurai

Il successo di Super Smash Bros. Ultimate, ultima incarnazione del celebre brawler di Nintendo apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, è dovuto anche a Satoru Iwata, il compianto ex presidente della Grande N, come ha dichiarato Masahiro Sakurai in un toccante discorso.

Durante il Tokyo Game Show infatti, il videogame ha ricevuto diversi premi, ed il suo autore ha voluto omaggiare quella che è stata una figura importantissima non solo per Nintendo, ma per tutta l'industria videoludica. Ecco le sue dichiarazioni:

"Mi spiace di raccontarvi questa storia personale in un momento come questo, ma Smash Bros su Switch è stata l'ultima missione che Satoru Iwata mi ha dato. Ci ho messo tutto me stesso per realizzarlo, e continuerò a lavorare duro con i prossimi DLC".

Sakurai è uno che ha sempre lavorato senza sosta ai suoi giochi, e se il compito gli è stato assegnato da Iwata in persona, siamo sicuri che abbia dato anche più del massimo per essere all'altezza, e i risultati lo confermano. Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Super Smash Bros. Ultimate.

L'autore ha poi parlato dei personaggi aggiuntivi del gioco, rivelando che non tutte le numerosissime richieste che gli vengono espresse dai fan verranno poi esaudite. Ecco perché non vedremo Iron Man o Goku nel roster dei personaggi, come qualcuno sperava, ma solamente contenuti provenienti dal mondo dei videogame.