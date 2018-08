Super Smash Bros Ultimate: vediamo un match tra Snake e King K. Rool

Nintendo ha pubblicato un nuovo video gameplay di Super Smash Bros Ultimate, mostrando un incontro 1v1 tra Solid Snake (Metal Gear Solid) e King K. Rool (Donkey Kong Country). Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

King K. Rool, l'antagonista di tutti e tre i capitoli di Donkey Kong Country, sarà presente nel roster di Super Smash Bros Ultimate e non sembra avere paura di Snake, il protagonista della serie Metal Gear Solid. Il personaggio è stato annunciato durante il Nintendo Direct dedicato al gioco, insieme a Richter Belmont e Simon della serie Castlevania.

Se siete curiosi di vedere King K. Rool e Snake darsele di santa ragione in Super Smash Bros Ultimate, dunque, vi basta guardare il nuovo gameplay trailer riportato in cima alla notizia. Ricordiamo che il gioco è previsto in uscita il prossimo 7 dicembre in esclusiva su Nintendo Switch.