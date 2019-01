Super Smash Bros. Ultimate ha venduto 5 milioni di copie nella prima settimana

Super Smash Bros. Ultimate occupa da oltre un mese le posizioni alte delle classifiche di vendita di tutto il mondo. Il suo successo è sotto gli occhi di tutti, e grazie ad un dato recentemente emerso in rete possiamo finalmente farci un'idea più precisa sulla sua portata.

Nel corso di una recente intervista concessa al quotidiano giapponese Nikkan Kogyo Shimbun, il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha svelato che Super Smash Bros. Ultimate ha venduto 5 milioni di copie in tutto il mondo nella settimana del lancio, avvenuto lo scorso 7 dicembre. Tale risultato, inoltre, ha fatto diventare Super Smash Bros. Ultimate il gioco per home console Nintendo venduto più rapidamente di sempre.

Il numero, già impressionante di suo, è sicuramente cresciuto ulteriormente nelle settimane successive al debutto. Al momento non è noto il dato aggiornato relativo al mercato globale, per il quale dovremo probabilmente attendere la prossima riunione con gli azionisti di Nintendo, che si svolgerà al termine dell'attuale trimestre fiscale (31 marzo 2019). In ogni caso, sembra che Super Smash Bros. Ultimate abbia tutte le carte in regola per superare i risultati dei titoli più venduti per Nintendo Switch, ovvero Super Mario Odyssey (12,17 milioni), Mario Kart 8 Deluxe (11,71 milioni) e The Legend of Zelda Breath of the Wild (10,28 milioni). Secondo voi ce la farà?

I dati più aggiornati, seppur incompleti, su Super Smash Bros. Ultimate provengono dal Giappone, dove è diventato il gioco della serie più venduto di sempre: stando a quanto riferito da Famitsu, sul solo mercato retail nipponico ha piazzato 2,62 milioni di copie. Purtroppo, non sono i noti i numeri relativi al digitale.

Prima di salutarvi, cogliamo l'occasione per segnalare che il primo lottatore aggiuntivo, Pianta Piranha, verrà lanciato nel corso del mese di febbraio. I primi acquirenti del gioco potranno ottenerlo gratuitamente.