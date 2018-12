Super Smash Bros Ultimate ha venduto tre milioni di copie negli USA in 11 giorni

Come sappiamo, Super Smash Bros Ultimate ha conquistato il Giappone con 1.3 milioni di copie vendute nel weekend di lancio ma non solo, perchè il nuovo gioco Nintendo ha riscosso un notevole successo anche negli Stati Uniti...

Secondo quanto riportato da Business Wire, il gioco ha venduto oltre tre milioni di copie in Nord America nei primi undici giorni di presenza sul mercato, dato ricavato da stime interne di Nintendo. Non è chiaro se la cifra in questione includa anche i download digitali dall'eShop o se riguardi esclusivamente le copie retail, in ogni caso si tratta di un bel risultato per il nuovo episodio della popolare serie di picchiaduro, che ha conquistato rapidamente le classifiche americane e giapponesi, riscuotendo un buon apprezzamento anche in Europa e in particolar modo nel Regno Unito.

Nintendo ha inoltre annunciato che Switch è la console di attuale generazione venduta più rapidamente di sempre negli Stati Uniti, avendo superato le vendite di PS4 e Xbox One nei primi 21 mesi di vita.