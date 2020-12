Super Smash Bros Ultimate x Final Fantasy: Sephirot si presenta nel video dei TGA 2020

In apertura dei The Game Awards 2020 organizzati e presentati da Geoff Keighley, Nintendo e Sora Ltd svelano l'identità del nuovo combattente in arrivo nella dimensione brawler di Super Smash Bros Ultimate: è Sephirot di Final Fantasy!

Il video confezionato dagli autori al seguito di Masahiro Sakurai ci permette di apprezzare la ricca rosa di attacchi, abilità e mosse speciali che avremo modo di utilizzare in battaglia indossando i panni di Sephirot.

Tra spezzoni in cinematica e scene di gameplay, il filmato non fa che ribadire l'intenzione del team di Sakurai di proseguire il supporto all'iconico picchiaduro, dando così ai propri fan l'opportunità di arricchire in maniera costante la rosa di personaggi interpretabili attingendo agli universi videoludici più disparati.

Il trailer mostrato nel corso della cerimonia dei The Game Awards 2020 non fornisce ulteriori dettagli sulla data di lancio dell'espansione dedicata a Sephirot di Final Fantasy ma si limita a precisare che il contenuto aggiuntivo è previsto in uscita proprio nel mese di dicembre. Date un'occhia al video e fateci sapere che cosa ne pensate di questa nuova, importante aggiunta nel roster di Super Smash Bros Ultimate per Nintendo Switch.