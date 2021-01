Super Smash Bros Ultimate X Halo? Il compositore originale ne sarebbe entusiasta

Dopo l'arrivo di Sephiroth in Super Smash Bros Ultimate, resta ancora ignota quella che sarà l'identità dei prossimi combattenti in arrivo nel picchiaduro Nintendo.

Le teorie più ardite arrivano persino a immaginare un esordio di Master Chief in Super Smash Bros Ultimate, con il protagonista della saga di Halo pronto a confrontarsi con Super Mario, Kirby, Link e le moltissime icone videoludiche che popolano il roster del gioco. L'ipotesi ha guadagnato terreno soprattutto dopo l'annuncio dell'ingresso tra i lottatori anche di Banjo e Kazooie e di Steve e Alex di Minecraft: aggiunte che sembravano rendere improvvisamente possibile l'arrivo di qualsiasi personaggio dell'universo Microsoft.

Sull'eventuale collaborazione tra Halo e Super Smash Bros Ultimate si è di recente scherzosamente espresso anche Martin O'Donnell, compositore originale dell'epopea di Master Chief. Ospite di un recente podcast, l'autore ha dichiarato che sarebbe entusiasta di poter collaborare ad un'eventuale collaborazione tra Microsoft e Nintendo. In particolare, sarebbe lieto di poter realizzare dei remix della colonna sonora dei primi Halo per caratterizzare lo stage a tema. Purtroppo - ha aggiunto - "Microsoft non mi ha chiesto di fare nulla nel corso dell'ultimo decennio circa", con il contributo di Martin O'Donnell alla saga conclusosi con Halo: Infinite. Tuttavia, ha concluso, "se Nintendo dovesse chiedermelo, sarebbe grandioso. Adorerei farlo!".