Super Smash Bros Ultimate X Halo? Master Chief 'attende l'invito' di Nintendo!

Il team di Nintendo capitanato da Sakurai continua a sorprendere il pubblico con l'annuncio dei nuovi lottatori DLC destinati a trovare spazio nel celebre picchiaduro della Grande N.

Mentre la community rilanciava le proprie speranze legate a un debutto di Crash Bandicoot e Sora in Super Smash Bros Ultimate, la Casa di Kyoto ha scombinato ancora una volta le carte in tavola. Dopo l'apprezzato annuncio dell'arrivo nel gioco di Banjo e Kazooie, il colosso nipponico accoglie tra le proprie fila nuovi combattenti legati all'universo verdecrociato. Direttamente dagli studi di Mojang, infatti, Steve e Alex di Minecraft arrivano in Super Smash Bros Ultimate come lottatori DLC.

Questa nuova dimostrazione di buoni rapporti tra Nintendo e Microsoft ha portato l'utenza Nintendo Switch ad innalzare il livello delle aspettative. Gli appassionati del picchiaduro di Kyoto hanno in particolare avanzato ipotesi in merito al possibile arrivo in Super Smash Bros Ultimate di nientemeno che Master Chief! Il protagonista della Halo saga potrebbe mai fare ingresso nel roster di una delle produzioni Nintendo più iconiche? Ebbene, la divisione francese di Xbox sembra non disdegnare affatto l'idea. Come potete verificare in calce, l'account Twitter ufficiale di Xbox Francia ha replicato con stuzzicante ironia ad un appassionato che poneva il quesito. La risposta? A quanto pare Master Chief "Sta ancora aspettando il suo invito"!



Ovviamente non si tratta di una conferma, ma il cinguettio è stato sufficiente per solleticare la fantasia degli appassionati: vi piacerebbe vedere Master Chief fare il suo ingresso in Super Smash Bros Ultimate?