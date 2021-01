Super Smash Bros Ultimate X Hyrule Warriors: nuovi Spiriti arrivano da Era della Calamità

Oltre all'ingresso di Sephiroth nel roster di Super Smash Bros Ultimate, Nintendo amplia i contenuti del picchiaduro per Nintendo Switch con l'aggiunta di nuovi Spiriti.

Questi ultimi potranno essere aggiunti alla propria collezione solamente per un periodo di tempo molto limitato, grazie all'avvio di un evento speciale in-game. Ad annunciarlo, è l'account Twitter giapponese di Super Smash Bros Ultimate, tramite il cinguettio che potete visionare direttamente in calce a questa news. Con il breve messaggio, Nintendo annuncio cinque giornata durante le quali sarà possibile acquisire tre Spiriti provenienti direttamente dal mondo di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità.

Nello specifico, la giovane Impa, Terrako e Sooga sono i personaggi scelti per concretizzare il crossover tra il picchiaduro e l'action game a firma di Koei Tecmo e Nintendo. Il trio apparirà nel picchiaduro in forma di Spiriti, con l'evento pronto a prendere il via a partire dalla giornata di venerdì 8 gennaio. I giocatori legati all'immaginario di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e del suo prequel potranno approfittare dell'iniziativa solamente per un periodo di cinque giorni.



Nel frattempo, aleggia ancora il mistero su quella che potrebbe essere l'identità dei combattenti in arrivo con gli ultimi 3 DLC di Super Smash Bros Ultimate.