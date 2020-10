Super Smash Bros Ultimate x Minecraft: data di lancio e tutti i dettagli su Steve e Alex

Cogliendo di sorpresa la community legata al picchiaduro Nintendo, la Casa di Kyoto ha annunciato che presto Steve e Alex di Minecraft arriveranno in Super Smash Bros Ultimate come lottatori DLC.

All'annuncio, ha fatto seguito la conferma che le trattative per portare i personaggi Mojang su Nintendo Switch, nonostante la console ospiti già Minecraft, hanno richiesto addirittura cinque anni di lavoro. In seguito al reveal dei nuovi combattenti, il team della Grande N ha dato appuntamento al pomeriggio di sabato 3 ottobre per una presentazione ricca di dettagli in compagnia di Sakurai, Game Director di Super Smash Bros Ultimate.

Puntuale come al solito, l'autore del picchiaduro si è presentato sui Canali YouTube di Nintendo, con un ricco carico di informazioni dettagliate su quello che sarà lo stile di combattimento di Steve e Alex. Tra mosse speciali, stage dedicati e molteplici strategie possibili, i lottatori DLC puntano ad ampliare i confini del roster dell'esclusiva Nintendo Switch. In apertura potete visionare la replica dell'appuntamento, durante il quale è stata inoltre confermata la data di debutto del contenuto aggiuntivo, in arrivo in Super Smash Bros Ultimate il prossimo 14 ottobre.



E nell'attesa dell'ingresso in campo di Steve e Alex, sono già aperte le scommesse su quale sarà la prossima new entry, con molti che sperano nell'arrivo di Master Chief di Halo in Super Smash Bros Ultimate.