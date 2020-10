Super Smash Bros Ultimate x Minecraft: Mojang sull'alleanza tra Microsoft e Nintendo

Dalle pagine del proprio sito ufficiale, i vertici dei Mojang Studios commentano l'arrivo degli eroi di Minecraft in Super Smash Bros Ultimate, un evento che contribuisce a rafforzare la parnership tra Microsoft e Nintendo per delineare, in ottica futura, degli scenari ancora più sorprendenti.

Ad aprire una finestra sulle prospettive di questa alleanza tra la casa di Redmond e quella di Kyoto è il Chief Creative Officer dei Mojang Studios, Jens 'Jeb' Bergstrom, spiegando che "portare Minecraft in Super Smash Bros Ultimate è il risultato di una straordinaria collaborazione con Nintendo. Come fan della serie e giocatori accaniti dei nostri titoli, non possiamo essere più entusiasti nel vedere Minecraft unirsi alla già leggendaria schiera di personaggi di Smash".

Il secondo Challenger Pack del Fighters Pass Volume 2 di SSBU comprenderà Steve, Alex, lo Zombie, Enderman, un'arena ispirata a Minecraft e tante novità che verranno illustrate nel dettaglio in un evento digitale fissato per le ore 16:30 italiane di sabato 3 ottobre.

Quali sorprese ci attendono nello streaming, quindi? Con ogni probabilità, questo appuntamento comunicativo sarà curato "solo" da Masahiro Sakurai e Sora Ltd per fornire tutte le informazioni relative alle mosse, alle tecniche di combattimento e ai contenuti che accompagneranno il Challenger Pack di Minecraft. Sui social, però, la notizia dell'arrivo del sandbox di punta degli Xbox Game Studios nell'universo brawler di SSBU sta alimentando le speranze dei fan per l'arrivo di Xbox Game Pass su Switch o di altre importanti collaborazioni tra Nintendo e Microsoft, anche se per il momento non vi è alcuna evidenza o indiscrezione che lasci presagire un simile evento.