Super Smash Bros Ultimate x Ninja Gaiden: Itagaki vorrebbe Ryu tra i lottattori DLC

Nel corso delle ultime ore sono emerse grazie ad un'intervista rilasciata da Tomonobu Itagaki ai microfoni del portale Dexerto delle informazioni sul possibile approdo di Ryu Hayabusa, il silenzioso protagonista di Ninja Gaiden, in Super Smash Bros Ultimate.

Sembrerebbe infatti che il papà della celebre serie Team Ninja, il quale ha abbandonato l'azienda da ormai 12 anni, sia sempre stato favorevole all'aggiunta del personaggio nel roster di lottatori del titolo Nintendo. Stando alle parole del celebre sviluppatore, Smash Bros è l'ambiente ideale per un personaggio come Ryu, il quale potrebbe scatenare tutte le sue combo e utilizzare le numerose armi presenti nel suo arsenale in giro per le arene del brawler. Se pensiamo al tanto chiacchierato rilancio di Ninja Gaiden e al fatto che Nintendo non abbia ancora svelato quali saranno i prossimi lottatori aggiuntivi in arrivo nell'esclusiva, non è da escludere che l'approdo di Ryu nel roster potrebbe far parte del ritorno in pista della serie. Chissà quindi se tra i DLC da annunciare non vi sia anche il ninja con tanto di Amiibo.

Vi ricordiamo che proprio qualche settimana fa si è tornato a parlare del celebre franchise e, a questo proposito, Team Ninja ha ribadito la volontà di non voler abbandonare Ninja Gaiden, il cui ritorno su console di nuova generazione non è da escludere. Avete già letto il nostro speciale sull'arrivo di Sephiroth in Super Smash Bros Ultimate?