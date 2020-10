Super Smash Bros Ultimate x Ori: Moon Studios strizza l'occhio a Nintendo

In un'intervista concessa a IGN.com, il co-fondatore dei Moon Studios, Gennadiy Korol, guarda con entusiasmo alla collaborazione tra Nintendo e Microsoft concretizzatasi con Super Smash Bros Ultimate x Minecraft e invita la casa di Kyoto a fare altrettanto con la proprietà intellettuale Ori.

Scambiando quattro chiacchiere con il suo intervistatore, Korol si è ricollegato all'ottimo successo conseguito da Ori and the Will of the Wisps su Nintendo Switch e, osservando quando fatto dall'azienda nipponica e da Microsoft con il DLC di SSBU con protagonisti Steve e Alex di Minecraft, ha dichiarato che "penso proprio che per tutti noi dei Moon Studios sarebbe incredibile vedere Ori in Smash, crediamo che il set di mosse e le meccaniche di Ori sarebbero molto divertenti in quel contesto".

L'alto dirigente della software house austriaca si rifà alla partnership siglata con Microsoft e gli Xbox Game Studios per spiegare, scherzando, che "onestamente penso che potrebbe essere fantastico tutto ciò, ma dovresti twittare Phil Spencer per farglielo presente!".

Cosa ne pensate del probabile arrivo di Ori in Super Smash Bros Ultimate? Prima di lasciarvi ai commenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Ori and the Will of the Wisps su Switch, con i giudizi e le analisi di Gabriele Carollo sull'ottimo porting nintendiano dell'avventura metroidvania edita da Microsoft.