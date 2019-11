Super Smash Bros Ultimate X Pokémon Spada e Scudo: evento speciale in arrivo!

Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono finalmente nelle mani di tutti gli aspiranti Maestri di Pokémon ed hanno portato con sé una generazione completamente inedita di nuove creature.

Per festeggiare, Nintendo ha deciso di dedicare al brand di casa Game Freak uno speciale evento a tema in Super Smash Bros Ultimate. Il picchiaduro ospita infatti periodicamente al suo interno eventi dedicati al Tabellone degli Spiriti, che vedono talvolta anche la collaborazione con altri titoli. Recentemente, ad esempio, la Casa di Kyoto ha scelto di ospitare un crossover con Tetris 99. I giocatori di Super Smash Bros Ultimate amanti dei Pokémon saranno dunque lieti di sapere che ben presto avrà inizio un evento dedicato a Pokémon Spada e Pokémon Scudo.



I protagonisti del Tabellone degli Spiriti saranno dunque alcune creature di Ottava Generazione. In particolare, i Pokémon coinvolti saranno:

I Leggendari Zacian e Zamazenta ;

e ; I tre Pokémon Starter: Sobble , Grooky e Scorbunny ;

, e ; Corviknight ;

; Morpeko;

L'evento dovrebbe prendere il via all'interno di Super Smash Bros Ultimate il prossimo venerdìed avere una durata di cinque giorni. In attesa di scoprire ulteriori dettagli sullo svolgimento dell'evento, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo , a cura di Francesco "Cydonia" Cilurzo.