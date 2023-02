Super Smash Rihanna: l'esibizione al Super Bowl sembra uscire dalla serie Nintendo!

Da ormai tanti anni il Super Bowl non è solo un grande evento sportivo, ma anche un vero e proprio spettacolo in cui c'è spazio anche per spot pubblicitari di alto livello (ecco ad esempio i migliori spot sui videogiochi al Super Bowl LVII) ed interventi di star di fama mondiale.

Ad attirare l'attenzione è stata in particolare la coreografica esibizione di Rihanna durante l'intervallo, che si è svolta su un complesso palcoscenico suddiviso a piattaforme. E proprio l'inconsueta struttura del palco scelto per lo show della cantante è subito divenuta virale sui social tra gli appassionati di videogiochi, che ci hanno visto grosse similitudini con i tipici stage di Super Smash Bros., suddivisi anch'essi a piattaforme.

Ecco dunque arrivare meme incentrati sullo spettacolo con protagonista Rihanna, che sembra pronta a prendere parte alla competizione scontrandosi con Mario, Link, Bowser, Captain Falcon e Kirby nelle tipiche battaglie frenetiche ed all'ultimo colpo dell'iconica serie di Picchiaduro Nintendo. Chiaramente l'esibizione non voleva certo essere un richiamo a Smash Bros., ma lo stile adottato per il palcoscenico ha reso automatica l'associazione, strappando sicuramente un sorriso a tutti i videogiocatori della Grande N.

Parlando a proposito del celebre brand, è incerto il futuro di Super Smash Bros. ora che il suo director, Masahiro Sakurai, sta pensando ad una nuova vita oltre i videogiochi. Chissà però che in futuro un altro gioco non possa vedere la luce, prima o poi.