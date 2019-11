Super Uub si aggiungerà al roster di Dragon Ball Xenoverse 2

Nel nuovo numero di V-Jump è stato annunciato che Uub, personaggio tratto da Dragon Ball Super, farà presto la sua comparsa nel roster di Dragon Ball Xenoverse 2 sottoforma di contenuto scaricabile.

Purtroppo al momento non ci sono altri dettagli, la rivista uscirà domani nelle edicole giapponesi, sicuramente ne sapremo di più nelle prossime ore, nella giornata di domani potrebbe arrivare anche l'annuncio ufficiale di Bandai Namco riguardo il debutto di questo nuovo personaggio.

L'ultimo personaggio annunciato per Dragon Ball Xenoverse 2 è stato l'Androide 21, Bandai Namco sta continuando a supportare il gioco con tanti contenuti nonostante l'uscita non recentissima e altri eroi potrebbero fare la loro comparsa dopo Super Uub.

La serie Dragon Ball Xenoverse ha venduto oltre dieci milioni di copie in tutto il mondo e secondo alcuni rumor Bandai Namco avrebbe già messo in cantiere Dragon Ball Xenoverse 3, probabilmente destinato alle console di attuale generazione e alle piattaforme Next-Gen come PS5 e Xbox Scarlett, al momento però si tratta solamente di voci di corridoio e speculazioni prive di conferma.