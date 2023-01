Superasaldi Euronics: sconti fino al 50% anche su giochi, accessori e console

Da Euronics tornano i Superasaldi con sconti fino al 50% anche su videogiochi, console e accessori. Offerte valide fino al 25 gennaio nei negozi e online, salvo esaurimento delle scorte disponibili.

Tra i giochi in promozione segnaliamo Nintendo Switch Sports a 39.99 euro e Just Dance 2023 allo stesso prezzo mentre a 49.99 euro troviamo una selezione di titoli Nintendo come Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Pokemon Scarlatto o Pokemon Violetto, Splatoon 3, Super Mario Party e Mario Strikers Battle League Football. Continuiamo con Assassin's Creed Valhalla a 19.99 euro, Rainbow Six Extraction a 14.99 euro e Far Cry 6 a 19.99 euro, oltre a Mario + Rabbids Sparks of Hope a 39,99 euro.

Occasione di risparmio anche su Xbox Series S in sconto a 279 euro (sconto discreto ma non eccezionale, in passato si sono visti prezzi più basso in offerta per la piccola Xbox Series S) mentre il Volante Logitech G923 costa 299 euro invece di 439,99 euro con un risparmio del 31% sul prezzo di listino del volante compatibile con PC e PlayStation 4.

Le offerte dei Superasaldi sono valide nei punti vendita Euronics in tutta Italia e tramite lo store online, salvo errori, omissioni e/o esaurimento dei prodotti, in base anche alla disponibilità di singoli negozi.