Supercell prepara Brawl Stars Championship 2023: tra nuove sfide e montepremi

A inizio dicembre 2022 è emerso un dato molto interessante nel mondo esport: Brawl Stars sta conquistando il gaming mobile competitivo. Il boom di appassionati visto nel 2022 ha portato addirittura a un picco di 400.000 spettatori in occasione delle finali mondiali, ma ora è il momento di prepararsi al 2023.

La stessa Supercell ha offerto ai fan qualche indizio sui social in merito al Brawl Stars Championship 2023, competizione che anche il prossimo anno continuerà seppur con formati e montepremi differenti. Al torneo in questione sono state aggiunte nuove sotto-regioni per includere Singapore e India rispettivamente nel sud-est asiatico e in Asia meridionale, mentre Nord America e Sud America sono stati suddivisi in East e West. In questo modo, il percorso per arrivare ai massimi livelli sarà più intricato ma spettacolare, ricco di match e, dunque, di possibili sorprese per i fan. Il Brawl Stars Championship 2023 prenderà dunque il via il 3 febbraio con la Championship Challenge, che servirà alle squadre per superare le qualificazioni mensili e iniziare il percorso verso le finali mondiali.

Per quanto concerne il montepremi delle Finals 2023, lo sviluppatore finlandese ha deciso di contribuire con 750.000 dollari nel 2023 anziché i 500.000 visti quest’anno, ai quali andranno poi aggiunti i finanziamenti della community. Inoltre, il premio in denaro per ogni finale mensile aumenterà alla stessa maniera. Infine, Supercell si è impegnata a continuare a supportare anche i tornei di terze parti.

Parlando sempre dei mondiali di Brawl Stars, nel 2023 ci saranno 12 squadre anziché 18 a lottare per il titolo di campioni del mondo: otto si qualificheranno dal Brawl Stars Championship, mentre le quattro restanti arriveranno dal Last Chance Qualifier. Infine, l’intera competizione sarà strutturata come girone a doppia eliminazione, come richiesto dalla community.

Chissà se il 2023 sarà l’anno dei Reply Totem, organizzazione italiana che quest’anno ha vinto tornei Brawl Stars a Colonia e a Valencia.