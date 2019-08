Il 'Superclásico' Boca Juniors-River Plate in esclusiva su eFootball PES 2020

Konami sembra finalmente fare sul serio per quanto riguarda la questione delle licenze nel suo nuovo gioco di calcio eFootball PES 2020. È di oggi infatti la notizia dell'acquisto in esclusiva della licenza di uno storico team argentino.

Stiamo parlando del Club Atlético River Plate, che al pari degli storici rivali del Boca Juniors, dove recentemente è approdato l'ex capitano della Roma Daniele De Rossi, sarà presente in esclusiva su eFootball PES 2020.

La presenza dei due club in esclusiva sulla simulazione calcistica targata Konami, fa sì che il cosiddetto "Superclásico", il derby tra Boca Juniors e River Plate, le due principali squadre della città argentina di Buenos Aires, sarà giocabile esclusivamente su eFootball PES 2020.

I giocatori di FIFA 20 dovranno invece accontentarsi di Núñez e Buenos Aires, i due nomi con cui saranno inserite nel gioco le due squadre. Il primo, riferito al River Plate, richiama il quartiere in cui è nata la storica società, mentre il Boca Juniors è stato rinominato in riferimento alla stessa capitale argentina.

Come ricorderete, anche la Juventus in FIFA 20 sarà presente con il nome fittizio di Piemonte Calcio, dopo che Konami si è aggiudicata in esclusiva i diritti della squadra bianconera campione d'Italia.

eFootball PES 2020 arriva il 10 settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nell'attesa potete giocare la demo gratuita, e naturalmente leggere la nostra anteprima di eFootball PES 2020.