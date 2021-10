Supercross 4: ad Indianapolis ci sarà il design vincitore del Track Editor contest

Milestone e Feld Entertainment sono lieti di annunciare che l'undicesimo round della stagione 2022 di Monster Energy AMA Supercross, che si disputerà ad Indianapolis, presenterà il design vincitore del concorso Track Editor in-game incluso in Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4.

Durante il concorso, iniziato nell'aprile 2020, gli appassionati del videogioco hanno inviato oltre 3.000 design. La scelta del vincitore è avvenuta in due fasi: una giuria scelta da Milestone ha selezionato tutte le opere valutando diversi criteri come l'estetica e l'unicità, nonché l'uso creativo delle dinamiche di gioco e della giocabilità. La giuria e una commissione tecnica hanno invece selezionato il progetto vincente dopo un consulto con Feld Motors Sport. Il design scelto, visionabile in calce a questa notizia, è dell'utente Wet Dookie9253, che gioca su Xbox.

Per la prima volta in assoluto, quindi, un videogioco avrà un impatto decisivo sullo sport vero e proprio. Il gioco di Milestone, ricordiamo, può essere acquistato su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC/Steam e Google Stadia. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4.