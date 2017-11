Supercross The Game: il nuovo trailer presenta i piloti, le moto e i tracciati

ha pubblicato il nuovo trailer di, che offre un’anteprima dei contenuti del nuovo titolo. Il video non è altro che un viaggio attraverso tutti i contenuti ufficiali del gioco: i piloti delle Classi 250SX e 450SX, le moto e gli iconici tracciati della stagione 2017 Monster Energy Supercross.

Il viaggio inizia dall’ Angel Stadium di Anaheim, con alcuni tra i nomi leggendari della 450SX come Chad Reed, Cooper Webb, Ryan Dungey, Marvin Musquin e Ken Roczen pronti a sfidarsi per conquistare il titolo. Dopo una partenza a tutto gas ad Anaheim, i protagonisti della scena sono gli atleti della Classe 250SXE nel Lucas Oil Stadium di Indianapolis: Adam Cianciarulo si distacca dal gruppo dopo un testa a testa contro Joey Savargy. Mentre i piloti della classe 450SX continuano la loro battaglia a Minneapolis nel U.S. Bank Stadium, gli atleti della 250SXW gareggiano allo University of Phoenix Stadium in Arizona. La sfida successiva si svolge a Daytona, in Florida, dove i piloti della 450SX si sfidano sotto una pioggia battente che rende la gara competitiva come mai prima d’ora. La gara termina a Las Vegas, nel Sam Boyd Stadium, con i finalisti che tagliano il traguardo. Chi vincerà?

Il trailer ci dà solo un assaggio di quello che troveremo in gioco. Caratterizzato da un design innovativo e ambientato all'interno degli stadi più rinomati e prestigiosi, il campionato di motociclismo off-road più competitivo del mondo prende vita in Monster Energy Supercross The Official Videogame. Milestone ha lavorato su tutti gli aspetti che caratterizzano gli eventi del Supercross per ricrearne lo spirito autentico che, combinati con uno studio approfondito da un punto di vista tecnico, offirà a tutti i fan l’esperienza più completa e realistica mai provata.

L’uso del motore grafico Unreal Engine 4 ha decretato un vero e proprio salto tecnologico, apportando sostanziali miglioramenti in tutte le aree della produzione, dal design alla grafica, ricreando a pieno la vera atmosfera del Supercross con effetti pirotecnici, una fedele riproduzione dei tracciati e degli stadi, così come delle moto e dei volti degli atleti, garantendo un’incredibile resa visuale. I miglioramenti grafici sono perpecibili tanto nella texturizzazione del terreno quanto nella qualità dei suoi dettagli, sviluppati grazie ad un sistema di texturing potenziato. Tali miglioramenti si riflettono anche nella resa dell’illuminazione, che rende tutte le condizioni meteo più realistiche.

In merito all’evoluzione tecnica, l’uso del nuovo sistema di scannerizzazione 3D ha permesso al team di sviluppo di creare dei render facciali dei piloti caratterizzati da un livello di dettaglio altissimo. Le sembianze degli atleti sono state ricreate attraverso un 3D scanner basato su una tecnologia di scansione a luce strutturata, leggermente più grande delle classiche DSLR, in grado di leggere le curve e il colore dei volti restituendo un modello 3D in tempo reale, che verrà successivamente ridefinito dagli artisti. Infine l’introduzione della fotogrammetria attraverso fotocamere classiche e l’aiuto delle SpiderCams, hanno reso possibile ricostruire dei mock up 3D di tutti i tracciati con un livello di accuratezza elevatissimo. Monster Energy Supercross The Official Videogame sarà disponibile a partire dal 13 Febbraio 2018 su PlayStation 4, Xbox One, e Windows PC/Steam e a breve distanza anche su Nintendo Switch. Il gioco sarà rilasciato anche su dispositivi mobile, con l’app Monster Energy Supercross Game che sarà lanciata a Febbraio 2018.