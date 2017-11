SuperData: EA ha ancora molto da imparare sulle microtransazioni

Con la pubblicazione di un nuovo report, gli analisti di SuperData hanno commentato il recente polverone che si è sollevato con ledi, osservando comeabbia ancora molto da imparare sugli "appetiti" dei giocatori rispetto agli acquisti in-game.

"Gli esperimenti in corso sulle microtransazioni stanno riscuotendo successi e fallimenti. Anche se i giocatori fanno in fretta a criticare i publisher per l'eccessiva monetizzazione sui contenuti aggiuntivi, di fatto gli utenti continuano a supportare questo genere di servizi con il proprio portafogli.

Ma EA ha ancora molto strada da fare per comprendere gli appetiti dei giocatori sulle microtransazioni. In questo ambito, Call of Duty di Activision ha fatto meglio di Battlefield affidandosi alle armi e alla personalizzazione del personaggio. Ad ogni modo, EA non è stata la prima compagnia a ricevere tutte queste critiche sugli acquisti in-game. I giocatori di Assassin's Creed Unity, infatti, opposero resistenza alle microtransazioni implementate nel gioco, a loro giudizio poco corrette: con i contenuti aggiuntivi, Ubisoft finì per guadagnare solo il 7% delle entrate totali." recita il report di SuperData.

Stando ai dati diffusi dagli analisti, inoltre, le entrate derivanti dalle microtransazioni su PC sono raddoppiate dal 2012 a oggi, passando da 11 miliardi di dollari a 22 miliardi (con una crescita ulteriore di 3 miliardi prevista entro il 2022). Cosa ne pensate del report di SuperData? Secondo voi le microtransazioni possono rappresentare un servizio conveniente per i giocatori?