SuperData: i titoli digitali più remunerativi di gennaio 2018 per PC, console e mobile

Nei giorni scorsi,ha pubblicato la lista dei giochi digitali più remunerativi del mese di gennaio 2018 su PC, console e dispositivi mobili.

Il mercato digitale è in continua ascesa, ed è cresciuto dell'11% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. In un solo mese i videogiocatori di tutto il mondo hanno speso ben 8,9 miliardi di dollari su tutte le piattaforme. Gli introiti generati dagli MMO con sottoscrizione mensile, invece, sono calati del 9%. Il segmento dei giochi premium PC è cresciuto del 24%, mentre il mercato digitale console del 57% addirittura. Secondo SuperData, gran parte del merito va attribuito alla pubblicazione di titoli tripla A come Monster Hunter World, che è riuscito ad avere successo in tutto il mondo nonostante sia una IP giapponese. Dragon Ball FighterZ, dal canto suo, ha fatto registrare il miglior lancio digitale di sempre per un picchiaduro.

Vediamo nel dettaglio le classifiche dei titoli più remunerativi, suddivise per piattaforma:

PC

League of Legends Dungeon Fighter Online Crossfire Fantasy Westward Journey Online II PlayerUnknown's Battlegrounds Fortnite Battaglia Reale World of Warcraft Counter-Strike: Global Offensive World of Tanks Overwatch

Console

Call of Duty: WWII Monster Hunter World FIFA 18 Grand Theft Auto V Fortnite Battaglia Reale Dragon Ball FighterZ Destiny 2 Madden NFL 18 NBA 2K18 Rainbow Six Siege

Mobile

Honour of Kings Monster Strike Fate/Grand Order Candy Crush Saga Fantasy Westward Journey Clash Royale Lineage M Clash of Clans Candy Crush Soda Saga Pokémon GO

Rainbow Six Siege è letteralmente tornato in vita grazie al supporto costante di Ubisoft. Continua, intanto, lo stato di grazia dei titoli battle royale come PlayerUnknown's Battlegrounds e Fortnite, che hanno guadagnato più di 200 milioni di dollari su PC e console. Overwatch pure sta vivendo un momento d'oro grazie all'esposizione mediatica generata dall'Overwatch League: attualmente, può contare su ben 15 milioni di utenti attivi mensilmente. Cosa ve ne pare di questi dati? A quale di quei titoli state giocando?