SuperData: vendite insoddisfacenti per Battlefield V e Fallout 76, delude anche Destiny 2

Tempi difficili per i franchise di Battlefield, Fallout e Destiny: le ultime iterazioni delle rispettive serie non sono riuscite ad essere all'altezza delle previsioni finanziarie di Electronic Arts, Bethesda e Activision.

Secondo i dati diffusi dagli analisti di SuperData Research, tutti e tre i titoli non sono riusciti a risollevare la propria posizione nel mercato, a dispetto dell'arrivo della stagione natalizia. Battlefield V avrebbe piazzato 1.9 milioni di unità digitali, mentre Fallout 76 sarebbe fermo a 1.4 milioni. Entrambi i giochi stanno facendo sensibilmente peggio dei propri predecessori, con Fallout 76 che impallidisce di fronte alle 12 milioni di copie di Fallout 4 nella sua prima settimana; e con Battlefield V che ha venduto meno della metà delle copie fatte registrare da Call of Duty: Black Ops 4 e da Battlefield 1 nello stesso periodo di lancio (motivi per i quali Electronic Arts si è vista costretta ad abbassare le proprie stime di guadagno legate allo shooter ambientato nella seconda guerra mondiale).

Cattive notizie anche per Destiny 2: dopo la momentanea ascesa dovuta al lancio dell'espansione I Rinnegati, lo sparatutto MMO di Activison è tornato ad assestarsi sui modesti risultati dei mesi precedenti, per nulla in linea con le previsioni aziendali.

Si segnala infine una piccola battuta d'arresto anche per Rainbow Six: Siege di Ubisoft, le cui prestazioni si sono comunque rivelate oltremodo positive lungo il corso del 2018.