Superfuse entra in Early Access: ecco il gameplay dell'action GDR tra Diablo e Borderlands

Gli eroi dell'action GDR Superfuse si preparano a entrare in azione su PC: Stitch Heads Entertainment e Raw Fury celebrano il lancio della fase Early Access confezionando un trailer che ci tuffa nelle atmosfere sci-fi di quest'opera che sembra pescare a piene mani da serie come Diablo e Borderlands.

L'ultima avventura fantascientifica prodotta da Raw Fury ci proietta in una dimensione futuristica minacciata da un'invasione aliena. L'unica speranza di sopravvivenza per il genere umano è rappresentata dai Superfuse, un manipolo di eroi chiamati a fronteggiare le orde aliene per evitare l'apocalisse.

Il compito affidato a questo intrepido gruppo di guerrieri provenienti da ogni angolo del globo, però, non sarà affatto semplice. Nel corso dell'avventura sarà quindi necessario sfruttare il DNA alieno per potenziare le abilità dei personaggi, attingendo al contempo alle avanzate tecnologie dei nemici per migliorare il proprio arsenale e acquisire armi sempre più devastanti.

Il video gameplay propostoci da Stitch Heads Entertainment mostra alcune delle frenetiche battaglie hack 'n slash da completare nel corso della campagna principale. La versione Early Access di Superfuse è già disponibile su PC e comprende le prime missioni della modalità Storia, l'accesso singleplayer e in cooperativa (fino a un massimo di 4 giocatori) alle aree più pericolose del Sistema Solare e l'intero set di potenziamenti e customizzazioni estetiche per le Classi Elementalist, Berserker e Technomancer.