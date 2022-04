Superfuse: Raw Fury svela l'action GDR supereroico tra Diablo e Borderlands

Gli sviluppatori di Stitch Heads Entertainment annunciano in video Superfuse, un action ruolistico che trae ispirazione da Diablo, Borderlands e dall'universo supereroico dei fumetti Marvel per offrire gli appassionati del genere un'esperienza esplosiva.

Il titolo ci cala infatti nei panni di un manipolo di eroi chiamati a difendere la Terra dalla minaccia incombente di un'invasione aliena. Sullo sfondo di scenari in cel shading con visuale dall'alto, il nostro compito sarà quello abbattere le orde aliene per evitare l'apocalisse: l'impresa, però, non sarà delle più semplici, da qui la necessità di evolvere tutta una serie di superpoteri scegliendoli accuratamente da un ramificato albero di abilità.

Sotto il profilo del gameplay spicciolo, tutto ciò si tradurrà in una frenetica esperienza hack 'n slash piena di colpi di scena. Ogni missione della campagna principale potrà essere affrontata sia da soli che in multiplayer cooperativo in squadre composte da massimo quattro supereroi, ciascuno completamente personalizzabile nell'aspetto e dotato di un proprio set di abilità, gadget tecnologici e poteri di matrice aliena.

Nell'annunciare Superfuse, il publisher Raw Fury non fornisce ulteriori dettagli sulla rosa di piattaforme o sulle tempistiche di lancio ma specifica che il titolo sarà disponibile in Early Access su Steam nel corso del 2022. In attesa di chiarimento, in calce e in cima alla notizia trovate le prime immagini e il video di presentazione della nuova fatica ARPG di Stitch Heads Entertainment e Raw Fury.