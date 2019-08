Supergiant Games festeggia i 10 anni con i vinili di Bastion, Transistor e Hades

Se siete appassionati dei titoli targati Supergiant Games non potete assolutamente perdervi la nuova collezione esclusiva di vinili contenenti i brani delle colonne sonore di Hades, Bastion, Transistor e Pyre.

Il set, che include ben 12 dischi con copertina realizzata dall'artista James Gilleard, contiene non solo i celebri brani che fanno da sfondo agli svariati titoli della software house, ma anche del materiale inedito che farà la gioia di qualsiasi fan. Come potete facilmente immaginare, si tratta di un oggetto da collezione molto prezioso e, pertanto, ne verranno prodotti solo 1.000 esemplari, i quali potranno essere prenotati sul sito iam8bit a partire dal prossimo venerdì 30 agosto 2019 al prezzo di 299 dollari. Non è chiaro se i giocatori europei potranno accaparrarsi una copia dell'esclusivo set, che prende il nome di Supergiant: The 10th Anniversary Collection ed è probabile che ci sia bisogno di pagare spese di spedizione aggiuntive per farlo giungere in Italia.

A proposito di Supergiant Games, vi ricordiamo che Hades sta per arrivare su Steam. Uno dei titoli esclusivi dell'Epic Games Store, in vendita sin dal lancio della piattaforma, potrà essere acquistato anche sul client targato Valve.