Supergirl, The Walking Dead e Legends of Tomorrow: le Top news di ieri in Serie TV

Non è un segreto che Stranger Things trovi sempre e comunque un modo per far parlare di sé, ma nessuno si sarebbe mai aspettato i creatori della serie sarebbero stati accusati di aver rubato l’idea che sta dietro al loro serial. Il cast di Arrow, intanto, festeggia con una foto speciale il recente rinnovo per la settima stagione dello show.

Stranger Things si trova al centro di accuse alquanto spiacevoli

Secondo quanto asserito da Charlie Kessler, autore del corto chiamato Montauk e del relativo script “The Montauk Project”, i fratelli Matt e Ross Duffer, creatori di Stranger Things, avrebbero copiato una sua idea per il loro show. Kessler avrebbe parlato del suo Montauk ai fratelli Duffer nel non troppo lontano 2014, quando il trio si incontrò in occasione del Tribeca Film Festival. Di conseguenza, Kessler ha chiesto che il duo smetta di distruggere le sue idee e soprattutto che lo ripaghi per tutti i profitti che non gli sarebbero stati riconosciuti negli ultimi anni.

Arrow festeggia il recente rinnovo e anticipa il ritorno di una certa start-up

Come accadde anche lo scorso anno, Stephen Amell ha condiviso sui social una foto che lo ritrae assieme al collega David Ramsey ed Emily Bett Rickards con la precisa intenzione di celebrare il recente rinnovo di Arrow. Nella foto, le tre star indicano il numero sette con le dita delle mani, ricordando ai fan che la prossima stagione sarà addirittura la settima. Intervistati da TV Line, Echo Kellum e la stessa Rickards hanno poi rivelato che i loro rispettivi personaggi torneranno a lavorare assieme molto presto, permettendo alla start-up ‘Helix Dynamics’ di sopravvivere. I due storici collaboratori si erano divisi nel finale di mid-season della corrente stagione di Arrow, quando Mr. Terrific, Wild Dog e l’attuale Black Canary hanno deciso di andare per la propria strada e dissociarsi dal Team Arrow originale.

Legends of Tomorrow e la nuova regular annunciata per la quarta stagione

È stato annunciato che l’attrice Jes Macallan, che quest’anno interpreta il ruolo di Ava Sharpe in Legends of Tomorrow, parteciperà alla quarta stagione dello show in veste di regular. La Macallan si è unita alla crew della serie serie TV all'inizio della terza stagione, e nonostante sia stata una presenza ricorrente nel corso delle varie puntate, il suo ruolo è rimasto piuttosto marginale. Non è però chiaro se la donna continuerà o meno a lavorare per l’Ufficio del Tempo o se, come tutti gli altri personaggi regolari, farà parte dell’equipaggio della Waverider.

Supergirl ci proporrà presto delle nuove scene di canto?

Durante un'intervista rilasciata ai microfoni di TVLine, la produttrice esecutiva di Supergirl, Jessica Queller, ha rivelato che il prossimo episodio della serie ci mostrerà nuovamente le doti canore dei Melissa Benoist e delle altre star della serie. La puntata intitolata "Schott Through the Heart” e attesa per il prossimo 16 aprile dovrebbe infatti includere svariate scene girate all'interno di un karaoke: per l'occasione, canterà persino l'attrice Chyler Leigh, che lo scorso anno non prese parte al musical crossover fra Supergirl e The Flash.

Black Lightning e Tobias Whale di nuovo faccia a faccia!

Ad un passo dall'attesissima conclusione della prima stagione di Black Lightning, The CW diffonde un nuovo promo per annunciare l’imminente ritorno del criminale Tobias Whale (Marvin "Krondon" Jones III) e della sua assistente Syonide (Charlbi Dean), i quali dovranno fare i contri con lo stesso Jefferson Pierce/Black Lightning (Cress Williams) e sua figlia Anissa Pierce/Thunder (Nafessa Williams). Chi la spunterà?

The Walking Dead: nuovi dettagli sull'ottavo finale di stagione

Andrew Lincoln, interprete di Rick Grimes in The Walking Dead, ha rivelato ai fan dei nuovi e succulenti dettagli sull'atteso finale dell'ottava stagione. Attesa per il prossimo 15 aprile sulla rete AMC, la puntata avrà dei punti di contatto con la quarta stagione di Fear the Walking Dead, dando vita al primo crossover tra i due serie. L’episodio avrà inoltre un’ambientazione insolita e al tempo stesso emozionante, in quanto il luogo scelto per le riprese sarà diverso dai soliti.