SUPERHOT arriva su Nintendo Switch: ora disponibile!

Confermando i rumor che volevano SuperHot in arrivo Su Nintendo Switch, oggi è arrivato l'annuncio ufficiale durante il nuovo Indie World Direct, organizzato in occasione della Gamescom 2019.

Durante lo streaming dedicato al mondo dello sviluppo indipendente, la Casa di Kyoto ha infatti annunciato l'arrivo del titolo sulla console ibrida. La notizia è stata ovviamente accompagnata da un trailer interamente dedicato alla versione Nintendo Switch di SUPERHOT: come da tradizione, potete visionarlo direttamente in apertura a questa news! Cosa ne pensate, siete felici di questa novità?La Grande N non ha inoltre mancato di comunicare con precisione la data di pubblicazione di SUPERHOT su Nintendo Switch: il gioco, infatti, sarà reso disponibile all'interno del Nintendo Eshop...nel corso della giornata di oggi, lunedì 19 agosto!

Durante l'Indie World sono stati condivisi con il pubblico numerosi annunci, tra cui l'arrivo di Ori and the Blind Forest su Nintendo Switch e la presentazione di intriganti progetti inediti come Roki e Youropa.