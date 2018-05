SUPERHOT: il director Piotr Iwanicki vuole portare il gioco su Nintendo Switch

Da tempo si parla di un eventuale porting per Nintendo Switch di SUPERHOT. Già in passato Superhot Team ha espresso la volontà di portare il titolo sulla console ibrida della Grande N, ma non ne ha mai garantito l'effettivo arrivo a causa delle difficoltà tecniche incontrate nello sviluppo di questa versione.

Alcune recenti dichiarazioni del director Piotr Iwanicki hanno tuttavia riacceso le speranze degli utenti Nintendo: intervistato ai microfoni di Destructoid, lo sviluppatore ha infatti utilizzato parole ben più ottimistiche rispetto a quanto udito in passato, definendo il porting di SUPERHOT per Switch una possibilità concreta: "Ci sono dei piani. [...] Abbiamo svolto qualche lavoro preliminare. Non ci sono date e niente del genere ancora, ma io penso che dovrebbe accadere. Switch è una piattaforma fantastica e innovativa. Nintendo ha riscoperto qualcosa che ha sempre avuto, sanno quello che fanno. Superhot ci starebbe a pennello". Insomma, sembra proprio che il team stia provando a sviluppare un porting per la console dell'azienda di Kyoto, adesso, dunque, non ci resta altro che sperare che le cose vadano per il meglio.

SUPERHOT è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC Windows, Mac OS e Linux. Per ulteriori informazioni e dettagli sul titolo, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione.