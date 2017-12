SUPERHOT in regalo agli abbonati Twitch Prime fino al 24 dicembre

festeggia il Natale regalando un nuovo gioco ai suoi abbonati Prime. Fino al 24 dicembre, gli iscritti al servizio avranno infatti la possibilità di scaricaresenza alcun costo aggiuntivo. Se approfitterete della promozione, il titolo resterà per sempre all'interno della vostra libreria.

Come molti di voi sapranno, SUPERHOT è uno shooter in prima persona che si distingue dagli altri esponenti del suo genere grazie a una meccanica tanto semplice quanto innovativa: il tempo scorre solamente quando il giocatore si muove. Sfruttando questo principio, dovremo trovare un modo per avere la meglio sugli avversari e superare situazioni man mano più complicate. Per ottenere il titolo gratuitamente vi basterà effettuare il login con il vostro account Twitch Prime, andare nella sezione "Ricompense" (l’icona a forma di corona in alto a destra) e cliccare su "Riscatta Offerta". Per giocare, dovrete poi scaricare l'app di Twitch per desktop e procedere all'installazione nella sezione "I miei giochi".

Sulle pagine di Everyeye, SUPERHOT è stato premiato con un 8.5 e definito come “un esperimento riuscito, che nel cammino tra prototipo e versione finale ha cambiato pelle numerose volte, mantenendo però alla base un'idea concettualmente semplice ma tutto sommato rivoluzionaria […] Un'esperienza originale e intensa, breve ma assolutamente da provare”. Ricordiamo che SUPERHOT è disponibile anche su Playstation 4 e Xbox One, gli sviluppatori stanno inoltre considerando un porting per Nintendo Switch.