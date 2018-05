Superhot JP annunciato per PlayStation 4 e PC, primi dettagli sul gioco

GameTomo, in collaborazione con Superhot Team, ha annunciato Superhot JP (titolo provvisorio), nuovo gioco ambientato nello stesso universo narrativo del titolo omonimo, sebbene presenti uno stile maggiormente ispirato alla cultura giapponese.

Superhot JP presenta le medesime meccaniche di gameplay di Superhot con l'aggiunta di samurai, castelli e altri elementi della cultura Sengoku e dell'immaginario nipponico. Il gioco sarà venduto come titolo standalone e non come DLC, al momento Superhot JP è in fase di sviluppo per PC e PlayStation 4, la pubblicazione è prevista inizialmente in Giappone e in seguito probabilmente anche in Occidente.

Il progetto è sviluppato a Tokyo dallo studio GameTomo sotto la supervisione degli autori di Superhot, restiamo in attesa di un trailer di debutto e di maggiori dettagli su Superhot JP.