Superhot Mind Control Delete gratis per i possessori dell'originale, ma niente Switch

Superhot: Mind Control Delete, nato come un DLC e poi divenuto il terzo gioco del franchise di Superhot, dopo un periodo trascorso in Accesso Anticipato si appresta ad essere lanciato ufficialmente.

Debutterà tra pochi giorni, il 16 luglio, e sarà perfino gratis per tutti coloro che hanno acquistato (o acquisteranno) il capostipite prima della data in questione. Un regalo che gli sviluppatori del Superhot Team hanno deciso di fare agli oltre due milioni di giocatori che li hanno supportati in questi anni acquistando il gioco originale: "Siamo immensamente grati di avere un pubblico grande e incoraggiante come voi. Per mostrarvi una piccola parte di quanto fortunati siamo ad avervi, regaliamo due milioni di copie del nostro gioco a coloro che ci hanno aiutato a renderlo possibile".

È stato chiarito fin da subito che l'offerta è indirizzata ai possessori del Superhot originale, e che Superhot VR - considerato come una prodotto a parte - risulta essere escluso. Nelle battute iniziali, tuttavia, c'è stata un po' di confusione in merito alle piattaforme di destinazione di Superhot Mind Control Delete: PlayStation 4, Xbox One e PC sono state confermate fin da subito, mentre per Nintendo Switch si trovavano informazioni discordanti. In un comunicato ufficiale si parlava di un arrivo posticipato sulla console ibrida, mentre sul sito ufficiale non se ne faceva menzione.

Vista la confusione, Superhot Team ha deciso d'intervenire per fare chiarezza e spiegare che al momento Superhot: Mind Control Delete non è previsto su Nintendo Switch: "Al momento non ci sono piani concreti per la versione Nintendo Switch. Non è completamente esclusa, ma adesso non è in lavorazione". Mai dire mai, ma se possedete la console di Nintendo, per il momento non potete far altro che mettervi il cuore in pace.

Prima di salutarvi, ci teniamo inoltre a fare un'altra precisazione. Coloro che hanno ottenuto Superhot come parte di un giveaway gratuito, come nel caso delle copie regalate da Epic Games Store a natale e da Microsoft nell'ambito dell'iniziativa Games With Gold, non potranno ricevere Mind Control Delete gratuitamente. È chiaramente specificato nelle FAQ.