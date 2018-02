ha da poco annunciato ufficialmente la lineup deiper il mese di marzo 2018, che i giocatori abbonati al servizio Xbox Live Gold potranno scaricare in via gratuita.

Per quanto riguarda Xbox One, troviamo questo mese Superhot (16 marzo - 15 aprile) e Trials of the Blood Dragon (1 - 31 marzo), mentre gli utenti Xbox 360 potranno mettere in download Brave: The Video Game (1-15 marzo) e Quantum Conundrum (16 marzo - 31 marzo).

La casa di Redmond ha anche pubblicato un video di presentazione per ciascuno dei giochi sopracitati. Siete soddisfatti della lineup di marzo dei Games with Gold?