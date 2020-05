Superhot VR: raggiunto il traguardo di 2 milioni di copie vendute, VR in crescita

Il mondo dei giochi per la realtà virtuale segna un altro grande traguardo. Il rinvigorito interesse verso questo particolare tipo di esperienze videoludiche, spinto anche dall'uscita di titoli del calibro di Half Life: Alyx, ha permesso a Superhot VR di raggiungere i 2 milioni di copie vendute.

Superhot godeva già di un'ottima salute: tutte le versioni del gioco, comprese quelle non VR per PC e Console, avevano infatti raggiunto la pietra miliare di 2 milioni di copie vendute già durante il 2019, mentre la sola versione VR era ferma a 800 mila copie ad Aprile 2019. Nell'ultimo anno il crescente interesse verso questo tipo di esperienze videoludiche ha spinto Superhot VR verso l'incredibile traguardo di 2 milioni di copie raggiunto a maggio 2020. Un obbiettivo piuttosto raro per i giochi VR e condiviso da titoli come Beat Saber.

La community VR si appresta a festeggiare il primo anniversario di Oculus Quest e Oculus Rift S. Durante l'ultimo Game Developers Showcase di Facebook la società ha dichiarato che più di 20 titoli hanno superato il milione di dollari di fatturato per Quest. A partire dal 21 maggio, per celebrare la ricorrenza, Oculus darà il via a "A Year of Quest", una campagna di saldi che accompagnerà i festeggiamenti.