Da Superhot a WindJammers 2, ecco i nuovi giochi in arrivo su Google Stadia

Come da programma, nel corso dello Stadia Connect della Gamescom 2019 i vertici del colosso di Mountain View hanno presentato una nuova carrellata di videogiochi in arrivo su Stadia.

L'evento in streaming di Big G ha alzato il sipario sui tanti progetti che vedranno la luce sul nuovo servizio in game streaming di Stadia entro la fine dell'anno.

Tra i videogiochi presentati, citiamo Superhot (recentemente annunciato anche per Nintendo Switch), l'MMORPG The Elder Scrolls Online (ivi compresa l'espansione Elsweyr), il multiplayer arcade WindJammers 2, Attack on Titan 2 Final Battle, l'action picchiaduro Samurai Showdown e la versione rimasterizzata di Destroy All Humans.

Nel ricco video riassunto confezionato da Google trovano spazio anche i filmati dimostrativi dei già annunciati Borderlands 3, Watch Dogs Legion e Destiny 2 Shadowkeep, ai quali si aggiunge l'attesissimo kolossal fantascientifico di CD Projekt Cyberpunk 2077 e l'esclusiva Stadia Orcs Must Die! 3.

Prima di lasciare a voi ogni giudizio ulteriore sui nuovi giochi presentati da Google per rimpolpare di contenuti il catalogo digitale di Stadia, vi ricordiamo che il prossimo servizio di streaming videoludico della casa di Mountain View aprirà ufficialmente i battenti qui in Italia nel corso del mese di novembre.