Superliminal: il puzzle game di Pillow Castle uscirà anche su PS4 nel 2020

In occasione dello State of Play 2019, Sony e lo sviluppatore Pillow Castle hanno annunciato che il puzzle game in prima persona Superliminal uscirà anche su PlayStation 4 nel corso del 2020.

Superliminal è già disponibile su PC dal 12 novembre 2019, in esclusiva su Epic Games Store. Il titolo si presenta come un rompicapo in prima persona basato sulla percezione visiva. Di seguito riportiamo la descrizione ufficiale del gioco:

"Superliminal è un puzzle game in prima persona per giocatore singolo che utilizza la percezione come meccanica di gioco principale. Interpreterete il ​​ruolo di qualcuno che si sveglia in un sogno sorprendentemente lucido. Man mano che completerete i puzzle per arrivare all'uscita successiva, alcuni schemi e verità nascoste si faranno sempre più evidenti. In questo gioco, tutto è esattamente quello che sembra essere! Aspettate, no ... non è proprio così. Tutto è l'opposto di quello che pensate? Neanche questo è corretto. Questo è un gioco per rompere le aspettative e pensare fuori dagli schemi. Quello che vedete è quello che ottenete. Letteralmente."

Per saperne di più sul gioco, potete dare un'occhiata al trailer riportato in cima. Superliminal usirà su PlayStation 4 nel corso del 2020. Si rimane ancora in attesa di una data di lancio precisa.