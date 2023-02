Superman Awakens, il fan film scambiato per un videogioco: ecco il video in UE5

In attesa di affrontare Batman in Suicide Squad: Kill the Justice League, gli appassionati del mondo DC si sono lasciati catturare da un'interessante realizzazione fan-made.

Di recente, ha infatti guadagnato grande attenzione il video di un progetto denominato Superman Awakens. Confezionato con il versatile Unreal Engine 5, il filmato rappresenta un film fan-made dedicato all'eroe DC e firmato dai fratelli Antonis e Stavros Fylladitis. Realizzazione amatoriale, il video propone una qualità esecutiva davvero notevole, al punto che molti utenti ne sono stati tratti in inganno, sino a credere che si trattasse del trailer di annuncio di un nuovo videogioco dedicato a Superman e realizzato in Unreal Engine 5!

La confusione si è generata in particolare sui lidi di Resetera, dove il reveal di Superman Awakens è stato notato più rapidamente. Sul noto forum, non pochi osservatori hanno scambiato il progetto per la presentazione di un grande AAA in Unreal Engine 5 dedicato all'eroe DC. Purtroppo, l'ipotesi è stata smontata piuttosto rapidamente, ma non prima dello sbarco di Superman Awakens anche sui lidi di Reddit.



Per il momento, dunque, nessuna conferma per un videogioco interamente dedicato all'alter-ego di Clark Kent, ma ricordiamo che anche Superman troverà spazio come villain in Suicide Squad: Kill the Justice League.