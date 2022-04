Superman incontra Matrix nel video della tech demo di Unreal Engine 5

Lo sviluppatore indipendente Tyson Butler-Boschma ha realizzato un test per un gioco open world basato su Superman sfruttando gli asset grafici e l'ambientazione iperrealistica della demo The Matrix Awakens in Unreal Engine 5 su PC.

Attingendo al City Sample su PC della demo Matrix Awakens esordita a fine 2021 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, l'artista 3D ha elaborato il prototipo di un videogioco fotorealistico con protagonista, ovviamente, l'Uomo d'Acciaio.

Senza nulla togliere al kryptoniano e ai suoi fan, i veri supereroi della tech demo sono però le tecnologie integrate nel potente editor di Unreal Engine 5, come il middleware per l'illuminazione dinamica Lumen e il sistema Nanite deputato a gestire ambientazioni virtuali con un numero pressoché infinito di elementi poligonali con texture ad altissima definizione. Nel discutere con i giornalisti di Kotaku del lavoro svolto su questa tech demo, lo sviluppatore si è detto aperto all'eventualità di pubblicarne in futuro una versione giocabile, rigorosamente gratuita e sganciata da ogni riferimento alla proprietà intellettuale di Superman.

Se amate questo genere di esperimenti 'tecnoludici' pensati per spingere al limite i motori grafici e gli hardware più famosi, vi invitiamo a rimanere sulle nostre pagine per compiere un viaggio tra le tech demo più belle dal T-Rex di PS1 a Unreal Engine 5 con l'approfondimento a firma di Alberto Lala.