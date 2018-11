Superman di Rocksteady uscirà su next-gen e sarà annunciato ai Game Awards?

Manca poco più di una settimana all'inizio dell'evento, e si fanno sempre più fitti i rumor su ciò che verrà presentato ai Game Awards 2018, la nuova edizione della manifestazione celebrativa condotta da Geoff Keighley dedicata alla premiazione dei migliori videogiochi dell'anno.

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, il nuovo gioco di Superman sviluppato da Rocksteady (autori della serie di Batman Arkham) potrebbe rientrare tra i 10 annunci che arriveranno nel corso dello show. Il titolo, che è oggetto di rumor e speculazioni da diversi mesi, è apparso improvvisamente su Game System Requirements, portale che immagazzina tutti i requisiti minimi e raccomandati delle versioni PC dei giochi, e che nei mesi scorsi aveva svelato anticipatamente l'annuncio di Devil May Cry 5 di Capcom.

Il gioco, il cui titolo completo dovrebbe essere Superman: World's Finest, viene etichettato come un action-adventure, e viene inoltre specificato che è proprio Rocksteady la software house a capo del progetto. Al momento non ci sono ulteriori informazioni, ma con i Game Awards alle porte risulta abbastana difficile pensare ad una semplice coincidenza: che possa essere proprio il 7 dicembre il giorno dell'annuncio del gioco?

Tra le altre cose, sul sito ufficiale di Rocksteady è stato avvistato un annuncio di lavoro, in cui la software house si dichiara alla ricerca di nuovo personale per sviluppare un nuovo titolo tripla A per console next-gen. Anche qui non abbiamo ancora certezze, ma è realistico pensare che il nuovo progetto dello studio possa rispondere proprio al nome di Superman: World's Finest.