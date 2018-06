Superman di Rocksteady verrà annunciato durante la conferenza E3 di Microsoft?

Ormai da mesi voci di corridoio parlano di un gioco di Superman sviluppato da Rocksteady, software house nota per l'apprezzata trilogia di Batman Arkham. Secondo alcuni recenti rumor comparsi su 4Chan, il titolo esiste e sarà annunciato nel corso dell'E3 2018.

Secondo quanto riportato sul sito, Superman di Rocksteady sarà il protagonista della copertina di luglio di Game Informer e farà la sua prima comparsa durante la conferenza E3 di Microsoft. La presentazione includerà un video gameplay che girerà su Xbox One X in cui vedremo l'uomo di acciaio combattere contro l'armata di Brainiac nei cieli e per le strade di Metropolis. L'assalto del supercriminale indebolirà pesantemente Superman: con questa trovata gli sviluppatori hanno voluto dare un motivo plausibile al ridimensionamento dei poteri del protagonista, necessario al fine di proporre un gameplay godibile. Su 4Chan è stata inoltre pubblicata la presunta copertina di giugno di Game Informer, che potete osservare in calce. Un fan ha postato la suddetta immagine al direttore della rivista, che ha semplicemente risposto con "ha bisogno di un mantello nuovo". Ovviamente, vi invitiamo a prendere la notizia come un semplice rumor, dal momento che non ci sono conferme ufficiali da parte di RockSteady e Warner Bros. Per saperne di più, non ci resta che attendere l'E3 2018.