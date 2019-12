SuperMash: presentato il gioco di Digital Continue che mescola tanti generi diversi

I ragazzi di Digital Continue hanno annunciato SuperMash, un nuovo gioco che mescola generi diversi alla ricerca di un'esperienza sempre unica, disponibile da oggi su PS4, Xbox One, PC e in arrivo su Nintendo Switch nel 2020.

SuperMash è ambientato in un negozio di videogiochi in cui due fratelli scoprono una particolare console in grado di mescolare tanti generi diversi tra cui metroidvania, stealth, sparatutto, JRPG e platform. Il gioco presenta sempre situazioni inedite basate proprio sulle capacità di mescolare meccaniche e stili di gioco differenti. Inoltre, SuperMash permette ai giocatori di affrontare una campagna in modalità storia composta da elementi narrativi e artistici che rendono omaggio alla storia dei videogiochi.

SuperMash è disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One e PC tramite Epic Games Store mentre per l'uscita su Nintendo Switch bisognerà attendere il 2020. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che durante il Nintendo Indie World sono stati presentati altri giochi tra cui Sports Story e Axiom Verge 2.