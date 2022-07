Supermassive: gli autori di The Quarry e Until Dawn acquisiti da Nordisk Games

Supermassive Games, software house specializzata in produzioni horror e recentemente tornata sotto i riflettori con The Quarry, è stata ufficialmente acquisita da Nordisk Games, publisher danese che aveva già precedentemente comprato parte delle azioni della software house.

Nordisk Games, che possiede Avalanche Studios, gli autori di Just Cause, e MercurySteam, il team dietro Metroid Dread, ha acquisito il 30% della quota azionaria di Supermassive nel marzo 2021. All'epoca, il CEO di Supermassive Pete Samuels ha dichiarato di essere entusiasta di lavorare insieme a Supermassive e che le due aziende condividevano la passione di fornire giochi con storie in grado di coinvolgere emotivamente i fruitori.

Oggi le due parti si avvicinano ancor di più grazie alla definitiva acquisizione di Nordisk Games nei confronti di Supermassive. Questo il commento del CEO del publisher Pete Samuels:

"Avendo avuto un'esperienza così positiva nell'ultimo anno, non è stata una decisione difficile quando Nordisk Games ha optato per un incremento dei propri investimenti. Abbiamo una strategia di crescita entusiasmante e ambiziosa per Supermassive Games e la proprietà di Nordisk Games non farà che migliorarla. Sono estremamente entusiasta di dove ci porterà la sicurezza offerta da questa partnership e il continuo accesso all'esperienza interna di Nordisk Games".

Oltre che per The Quarry, Supermassive è nota anche per l'esclusiva PlayStation 4 Until Dawn e i giochi della serie The Dark Pictures Anthology. Staremo a vedere a cosa si dedicherà lo studio dopo l'accordo stretto con Nordisk e se continuerà a concentrarsi sul genere horror.