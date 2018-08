Supermassive: i creatori di Until Dawn sono al lavoro su una nuova IP?

Supermassive Games, la software house autrice di Until Dawn, l'horror game uscito nel 2015 in esclusiva su PlayStation 4, ha di recente registrato il marchio "Shattered State". Che la compagnia sia al lavoro su una IP completamente originale?

A differenza dello stesso Until Dawn, apprendiamo che il marchio Shattered State è posseduto da Supermassive Games, e non da Sony Interactive Entertainment. Da questo potrebbe conseguire che l'ipotetica nuova IP potrebbe essere pubblicata su molteplici piattaforme, oltre a PlayStation 4. In passato, lo studio ha lavorato solo in due occasioni a titoli non-esclusive per piattaforme PlayStation: la prima volta nel 2010 con Big Match Striker arrivato su PC, e la seconda con Doctor Who: The Eternity Clock, approdato su PC, oltre che su PS Vita e PlayStation 3.

Al momento non ci sono dettagli concreti su ciò che Shattered State potrebbe rappresentare. Vi consigliamo di rimanere sulle nostre pagine per non perdervi gli eventuali risvolti sulla questione.