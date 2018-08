Supermassive Games annuncia The Dark Pictures Anthology per PS4, Xbox One e PC

La cerimonia di inaugurazione della GamesCom 2018 si è aperta con l'annuncio di The Dark Pictures Anthology, la nuova IP horror di Supermassive Games, studio di sviluppo conosciuto soprattutto per l'apprezzato Until Dawn.

The Dark Pictures Anthology è una serie di giochi horror cinematografici standalone, pensata per portare una nuova, terrificante esperienza su base regolare. Ogni gioco è sconnesso e comprenderà una storia e un’ambientazione originali e nuovi cast di personaggi. In Man of Medan, cinque giovani americani si trovano in navigazione durante una vacanza dedicata alle immersioni alla ricerca di un relitto della Seconda Guerra Mondiale. Col passare della giornata e l’arrivo di una tempesta, il loro viaggio si trasforma presto in qualcosa di molto più sinistro… Chi di loro sopravvivrà? E chi morirà?



I giocatori possono impersonare ognuno dei cinque protagonisti, ognuno con una diversa prospettiva, per esplorare e scoprire i misteri della loro terrificante situazione – e prendere delle decisioni che cambieranno le loro vite per sempre. Ogni gioco è pensato per essere rigiocabile, con diverse sotto trame, percorsi e numerosi finali, disegnati per spronare i giocatori a giocare ancora e ancora. Le decisioni sono di vitale importanza per la sopravvivenza di tutti i protagonisti…con la possibilità che vivano o muoiano dietro a ogni angolo.



“Siamo incredibilmente felici di annunciare The Dark Pictures Anthology e il primo gioco della serie – Man of Medan. Con ogni titolo standalone abbiamo la possibilità di creare un’esperienza horror ogni volta diversa, con nuove storie, ambientazioni e personaggi. Il nostro Studio vuole sempre sviluppare potenti horror cinematografici e non vediamo l’ora che i giocatori provino questi titoli su PS4, XBOX e PC. Abbiamo un grande partner in Bandai Namco Entertainment e non vediamo l’ora di lavorare con loro per portare queste storie terrificanti ai giocatori di tutto il mondo”, ha dichiarato Pete Samuels, CEO Supermassive Games ed Executive Producer The Dark Pictures.



“Stiamo lavorando con il team di Supermassive Games per trasformare questa idea in realtà e speriamo che i fan siano entusiasti di vedere il gioco per la prima volta a Gamescom, esattamente come lo siamo noi nel crearlo”, ha aggiunto Hervé Hoerdt, VP Digital and Marketing Bandai Namco Entertainment Europe. “Vogliamo essere un’azienda innovativa e creare nuove esperienze di intrattenimento. The Dark Pictures, il primo esempio di una serie horror nel mondo dei videogiochi, posiziona il gaming più vicino allo stile delle serie TV preferite…con nuove storie standalone in arrivo su base regolare. È un modello completamente nuovo, ma siamo certi che sia i fan dei videogiochi che dell’horror lo ameranno”.