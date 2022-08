Supermassive Games guarda al futuro e programma i giochi per i prossimi 5/6 anni

Pete Samuels, Managing Director di Supermassive Games, è stato intervistato da GamesIndustry.biz e in questa occasione ha parlato tra le altre cose dei piani della compagnia per i prossimi anni.

Supermassive Games è ora di proprietà di Nordisk Games, lo studio non ha cercato una acquisizione a tutti i costi ma lo studio si è reso conto di voler puntare ancora più in alto e in questo senso l'acquisizione si rivelerà fondamentale per poter godere di maggiori budget e in generale di tutti gli strumenti necessari per conquistare un pubblico ancora più ampio.

Supermassive Games ha pubblicato due giochi nel 2022 (The Quarry e The Devil in Me, ultimo episodio della prima stagione di The Dark Pictures Anthology, in uscita nei prossimi mesi), una situazione che vede quindi lo studio particolarmente lanciato verso nuovi orizzonti. Entro la fine dell'anno scopriremo i giochi di Supermassive in uscita nel 2023, la strategia è quella di continuare esattamente con lo stesso modus operandi, il team si espanderà da 300 a 400 persone entro i prossimi dodici mesi e le pubblicazioni dei prossimi cinque/sei anni sono già pianificate.

Non si tratterà necessariamente di giochi horror, anche se Supermassive vuole continuare a raccontare storie dall'atmosfera oscura, in ogni caso si guarda con interesse alla diversificazione e alla crossmedialità, andando oltre le piattaforme, i media ed i singoli generi. Inoltre, nei prossimi mesi scopriremo il futuro della The Dark Pictures Anthology, la Stagione 1 come detto si concluderà con l'arrivo di The Devil in Me ma ci sono già piani per il prossimo futuro.