Supermassive Games ha idee per almeno otto giochi della serie The Dark Pictures

Come sappiamo Man of Medan è solamente la prima parte di un grande progetto denominato The Dark Pictures Anthology che prevede al momento almeno due giochi, il primo in arrivo ad agosto e il secondo già in fase di produzione.

Ma Supermassive Games si fermerà a due capitoli? Sicuramente no, come testimoniato anche dal CEO dello studio Pete Samuels: durante una recente intervista il presidente della compagnia ha dichiarato che il team "ha scritto la storia almeno fino all'ottavo capitolo", resta però da capire se effettivamente sarà possibile produrre otto diversi giochi o se la trama verrà conclusa in un numero minore di episodi.

Tutto dipenderà probabilmente dal successo di Man of Medan, il gioco di debutto della serie disponibile dal 30 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il piano di pubblicazione degli episodi successivi non è noto, inizialmente si parlava di un nuovo gioco ogni sei mesi ma questo modello di business potrebbe risultare difficilmente sostenibile sulla lunga distanza.

In ogni caso Supermassive sembra aver lavorato duramente per dare vita ad una serie antologica ricca di sfumature, un racconto dalle tinte macabre con la possibilità di condividere l'esperienza con gli amici grazie al supporto per il multiplayer co-op.