Supermassive Games: il team di Until Dawn al lavoro su un progetto top secret

Supermassive Games guarda al futuro. Lo studio autore di Until Dawn e di The Dark Pictures Anthology sta infatti assumendo nuovo personale per portare avanti lo sviluppo di un progetto segreto non ancora annunciato.

Nello specifico, lo studio inglese sta cercando personale che possa ricoprire diversi ruoli, tra cui quello di lead level designer, logic integrator designer e programmatori di interfacce utente. Ad attirare l'attenzione è però l'offerta di lavoro volta a cercare un combat designer che sia in grado di "creare combattimenti in tempo reale variegati ed avvincenti". Ciò lascerebbe intendere che il misterioso nuovo progetto di Supermassive Games potrebbe prendere una strada differente da quella intrapresa con le produzioni più recenti, avventure narrative dalle tematiche horror. Ciò però non esclude che nel futuro del team continuino ad esserci progetti incentrati sull'orrore, come del resto testimoniala ricerca di un senior sound designer "che lavori all'interno dell'acclamato team Audio per i nostri horror AAA". Il tutto senza dimenticare The Dark Pictures Anthology, dato che Supermassive cerca anche persone che "si uniscano al team di sviluppo di The Dark Pictures".

A tal proposito, ricordiamo che l'azienda è al lavoro su The Dark Pictures Anthology House of Ashes in arrivo nel 2021, la terza parte della serie a episodi iniziata nel 2019 con Man of Medan e proseguita nel 2020 con Little Hope. In attesa di scoprire di che natura si rivelerà il futuro progetto ancora sconosciuto, non sono mancati importanti cambiamenti per la software house: infatti, Nordisk Games ha acquistato il 30% di Supermassive Games.