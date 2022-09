Supermassive dopo The Quarry: il nuovo horror è già in sviluppo, ecco i primi dettagli

Il primo videogioco della programmazione futura di Supermassive è già in sviluppo: a darne conferma è Will Byles, Creative Director di The Quarry e della Dark Pictures Anthology, con delle dichiarazioni condivise ai microfoni di VGC.

Nel corso dell'intervista, l'esponente della software house britannica spiega che "abbiamo iniziato a lavorare al nostro prossimo videogioco. Non posso dirvi molto al riguardo, ma sì, vi confermo che i lavori sono già partiti. Ancora una volta rimarremo fedeli al nostro genere preferito, l'horror. Sarà di dimensioni analoghe a quelle di The Quarry... ma davvero, non fatemi dire altro".

Byles discute poi dei precedenti lavori di Supermassive e, così facendo, fornisce delle indicazioni sull'approccio adottato dal team per concretizzare la visione ludica e narrativa del loro prossimo gioco horror: "The Dark Pictures esplora l'orrore in ogni sua sfumatura. Ciò che stiamo facendo adesso è un titolo che rimane fedele ai canoni classici dell'horror, ma con un diverso approccio. Il fatto è che non ha senso indugiare sull'approccio tipico degli horror adolescenziali, semplicemente perché c'è un numero relativamente limitato di approcci da adottare per creare dei 'momenti di tensione' come quelli che caratterizzano quel genere di avventure".

A voler dar retta a Byles, quindi, non dovremmo attenderci un altro teen horror ma un progetto che, presumibilmente, assumerà contorni più 'maturi'. Ad ogni modo, lo sviluppo del titolo è appena partito e richiederà ancora diversi anni prima di poter approdare su PC e console: l'esponente di Supermassive prevede infatti che il gioco sarà disponibile "nel 2025, o forse nel 2026. Di certo non ci metteremo di nuovo sette anni per svilupparlo, come abbiamo fatto con Until Dawn".

In attesa di ulteriori dettagli da parte degli autori inglesi, vi lasciamo alla nostra recensione di The Quarry.