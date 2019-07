Supermassive: Until Dawn 2 non è nei nostri piani, ma potremmo cambiare idea in futuro

Nel mentre abbiamo approfondito la nostra conoscenza con lo spaventoso Man of Medan, il primo episodio di The Dark Pictures Anthology, Supermassive Games è tornata a discutere in una nuova intervista di Until Dawn, l'horror game pubblicato su PlayStation 4 nell'agosto del 2015.

Parlando ai microfoni di Game Reactor.eu, il CEO della compagnia Pete Samuels e il producer di Bandai Namco Entertainment Gareth Betts hanno confermato che Supermassive, attualmente, non ha alcun piano per un secondo capitolo ambientato nell'oscuro universo di Until Dawn. Tuttavia, i fan più speranzosi non dovrebbero disperare dal momento che, così come sottolineato dallo stesso Samuels, le carte in tavola e le esigenze creative dello studio potrebbero cambiare con il passare degli anni:

"In questo momento non riesco ad immaginare un futuro in cui faremo più giochi ambientati nell'universo di Until Dawn, ma le cose a volte cambiano, sapete. Non so se ci sentiremo così tra un anno, due anni, ma al momento non ci sono piani".



Oltre al capitolo principale per PlayStation 4, il franchise horror si è in seguito arricchito nel 2016 con l'arrivo di Until Dawn Rush of Blood, pensato per essere interamente goduto tramite PlayStation VR. La serie, quindi, sembrerebbe essere per il momento ferma a questi due titoli, ma staremo a vedere se Supermassive deciderà prima o poi di tornare a lavorarci.