Supernatural, I Griffin, Marvel's Cloak & Dagger, Chernobyl: top news di ieri in Serie TV

Gotham nelle grinfie del Cappellaio Matto

Come promesso qualche settimana fa dalla star Ben McKenzie, Gotham si prepara allo sconvolgente ritorno del suo criminale più folle e atipico, nonché vero protagonista della passata stagione dello show: il Cappellaio Matto. Interpretato dall'attore Benedict Samuel, il criminale è al centro del recente trailer rilasciato da FOX, il quale ne conferma il ritorno per il prossimo episodio. Bruce e Selina, intanto, sono ancora sulle tracce di Poison Ivy.

Kid Flash sui commenti razzisti mossi contro di lui

Quando l'attore Keiynan Lonsdale venne scelto per interpretare il ruolo di Wally West/Kid Flash nel serial The Flash di casa The CW, furono in molti a non vedere di buon occhio il suo casting. Fra questi, tuttavia, non vi era soltanto chi avrebbe desiderato vedere sullo schermo l’originale Wallace Rudolph "Wally" West (un maschio caucasico dai capelli rossi), ma addirittura una nutrita fetta di fan cui non proprio non andava giù l’idea di avere un Kid Flash di colore. Di conseguenza, è recentemente emerso in rete che Lonsdale rimase piuttosto ferito e arrabbiato per via di questo irragionevole rifiuto dei fan.

Marvel's Cloak & Dagger si mostra nel nuovo trailer ufficiale

Come anticipato solo qualche giorno fa, Freeform e Marvel Studios hanno diffuso in rete il nuovo trailer ufficiale per la prossima serie della Marvel, Cloak & Dagger, che farà il suo debutto a giugno sul noto emittente americano. Composto da dieci episodi soltanto, il serial sarà incentrato sui personaggi di Tandy Bowen (Olivia Holt) e Tyrone Johnson (Aubrey Joseph), due adolescenti problematici che condividono un passato particolare e che hanno dei superpoteri che li legano l'uno all'altra.

Game of Thrones 8 supererà le aspettative dei fan?

Secondo quanto dichiarato dall'attrice Nathalie Emmanuel, interprete di Missandei nella serie HBO, l’ottava ed ultima stagione di Game of Thrones (noto in Italia come “Il Trono di Spade) non si precipiterà alla leggera nella tanto attesa conclusione della storia. A suo avviso, gli showrunner David Benioff e Dan Weiss avrebbero impiegato il numero esatto di ore necessario per completare correttamente la storia di Westeros.

Chernobyl, il nuovo serial basato sul famoso disastro nucleare

A trentadue anni di distanza dalla più famosa castrofe nucleare della storia umana, Stellan Skarsgård ed Emily Watson lavoreranno insieme a Jared Harris su Chernobyl, un nuovo serial targato Sky ed HBO. Composta da cinque episodi soltanto, la serie porterà sugli schermi la vera storia dell’incidente ed il coraggio di quegli uomini e quelle donne che hanno fatto sacrifici incredibili per salvare l'Europa da un disastro inimmaginabile. Le riprese inizieranno in Lituania nella primavera 2018.



Supernatural incontra Scooby-Doo!

Non è uno scherzo. L'episodio della prossima settimana di Supernatural vedrà i fratelli Winchester e Castiel intrappolati (di nuovo) all'interno di un televisore magico. Sam e Dean si ritroveranno stavolta nel cartone animato che il maggiore dei fratelli Winchester adorava da bambino, Scooby-Doo, di conseguenza il trio sarà costretto a collaborare con la gang del "Mystery Machine" per risolvere un mistero spettrale.

I Griffin fanno luce su un decennale mistero

Dopo anni di dubbi e sospetti, la nuova puntata de I Griffin ha infine fatto chiarezza sul vero orientamento sessuale di Stewie Griffin, il piccolo bambino della famiglia più strampalata mai apparsa sul piccolo schermo. Il più recente episodio dello show ha invero visto la presenza di Sir Ian McKellen nei panni del Dr. Cornelius Pritchfield, il terapista grazie al quale ora sappiamo che Stewie non è gay, bensì sessualmente fluido.